На Ямале мать выронила в реку ребёнка. Он утонул

В Пуровском районе произошёл несчастный случай на воде – во время перехода через реку двухлетняя девочка выпала из рук матери и утонула. ЧП произошло 15 июля 2018 года около 12 часов дня.

«Малолетняя девочка вместе со своими родителями находилась на берегу реки Пяку-Пур вблизи моста, расположенного на въезде в Тарко-Сале. Мать девочки посадила её на плечи и пошла с ней через реку. Дойдя до глубины, женщина не смогла удержать малолетнюю дочь и выронила её из рук», – говорится в сообщении следственного комитета СК ЯНАО.

Взрослые не смогли поймать девочку – течение было слишком сильным. Тело ребёнка спустя несколько часов извлекли сотрудники МЧС.

После проверки следователи решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 16.07.18

Новый глава Ямала хочет повторить успех Кадырова. / На Ямале появился первый отзыв депутата на пенсионную реформу после «секретного» заседания. / Источник: Путин выпустит Сенцова до встречи с Трампом под финал мундиаля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»