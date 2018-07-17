Ямальские музыканты выступят на фестивале «Нашествие»

Надымские музыканты выступят на фестивале «Нашествие» – группа Face Place Forgiven получила приглашение от организаторов. Об этом сами рок-исполнители сообщили на своей странице «ВКонтакте».

«Нашествие» пройдёт в Тверской области с 3 по 5 августа. Ямальская группа сможет спеть свои песни на третьей сцене, которая будет создана для начинающих музыкантов. Как пояснил вокалист коллектива Евгений Лощиков, организаторы попросили, чтобы музыканты играли больше своих песен, а не «каверов». Поэтому надымчанам пришлось вспомнить и отрепетировать все старые сочинения. Раньше исполнители выступали только в Надыме и соседних городах – Губкинском и Новом Уренгое. Это будет их первый опыт участия в таких масштабных мероприятиях.

Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» Евгений Лощиков, группа – это хобби для участников группы, которое «занимает огромную часть жизни». Все музыканты имеют основное место работы.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 17.07.18

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