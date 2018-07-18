В Новом Уренгое возник пожар на свалке, которая два года назад травила весь город

В Новом Уренгоя в ночь на 18 июля 2018 года тушили городскую свалку. Специалисты работали на объекте семь часов. В мэрии сообщили, что ЧП ликвидировали. Два года назад пожар на этом же полигоне длился 17 дней. Его не могли ликвидировать, люди страдали от тяжёлых запахов и вредных выборосов, приходилось пользоваться респираторами и противогазами. В мэрии отмечают, что в июле 2018 года погода в Новом Уренгое не настолько жаркая и вокруг города не подыхают лесные пожары, способные усугубить ситуацию.

Дым от свалки жители города заметили вечером 17 июля 2018 года. И сразу начали жаловаться на неприятных запах. На место ЧП выезжали городские чиновники, рассказали в пресс-службе администрации города. Там уже назвали предполагаемого виновника пожара – это компания ОАО «Уренгойбурсервис». Фирма выгрузила «ненормативный» хлам – строительный мусор, доски, промасленную ветошь. Всё это загорелось из-за жары и переросло в пожар. Городские власти обещают, что виновники будут привлечены к ответственности – полиция занимается расследованием инцидента.

Ликвидировать пожар пришлось сотрудникам МЧС, помощь оказали компании «Уренгойдорстрой», «Новоуренгойская буровая компания», «Уренгойгорводоканал». Полностью с этой задачей справились в половине третьего ночи. Сейчас полигон проливают, отсыпают песком.

Свалку эксплуатирует МУП «Уренгойское городское хозяйство» (УГХ). На предприятии отказались давать комментарии относительно текущей ситуации на полигоне, сославшись на то, что все специалисты заняты.

В городском отделе Роспотребнадзора также не стали предоставлять оперативную информацию о загрязнении воздуха вследствие горения мусорки. Там предложили отправить письменный запрос в Салехард.

В 2016 году, когда свалку не могли потушить 17 дней, прокуратура выявила нарушения в деятельности МУП «УГХ» по содержанию городского полигона.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 18.07.18

«Буратино» против «Газпрома». В Муравленко зарегистрированы кандидаты в депутаты заксобрания. / На Ямале прокомментировали слова актрисы Роговцевой о том, что Сенцову «запихивают еду со всех сторон». / В Салехарде, где депутаты тайно проголосовали «за» реформу, пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»