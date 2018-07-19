В Ноябрьске идёт снос одиозного долгостроя

В Ноябрьске продолжается снос Ледового дворца с холодильной станцией. Демонтирует здание на Космонавтов предприниматель Дмитрий Наврозашвили за 2,6 млн рублей. Он выиграл официальные торги на сайте госзакупок (изначально предполагалось выделить на снос более 12 млн рублей, но участники аукциона снизили цену). Фото и видео сноса появилось в сообщениях городских СМИ. «Ноябрьск 24» вёл трансляцию работ утром 19 июля 2018 года. Как сообщает издание, сегодня строители планируют разобрать трибуны. Вес каждой плиты – около трёх тонн. После того, как все конструкции внутри будут демонтированы, специалисты смогут снести каркас здания. Согласно аукциону, нужно закончить до середины сентября 2018 года.

В пресс-службе мэрии не смогли оперативно прокомментировать работы по демонтажу. Замглавы города Евгений Белов, курирующий НГДИ, отказывается общаться с журналистами без официального запроса. Ранее сити-менеджер города Алексей Романов говорил, что на месте снесённого Ледового дворца, возможно, будет возведён дополнительный корпус школы номер 6.

Ледовый дворец в Ноябрьске должны были реконструировать ещё в 2004 году, однако работы не были завершены. Этот факт стал основой для уголовного дела. Фигуранты – исполняющий обязанности руководителя «Дирекции муниципального заказа» Александр Макасов и директор ООО «ИСФ Дивали» Константин Потапов (именно эта фирма изначально ремонтировала дворец). Квалификация – мошенничество. Речь шла о манипуляциях на сумма порядка 20 млн рублей. Что стало с расследованием – неясно. Информации о нём следователи не давали.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 18.07.18

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