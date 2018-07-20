Жители Тарко-Сале обратились к главе Ямала из-за вырубки леса под благоустройство

В Тарко-Сале жители недовольны вырубкой леса в больничном городке. Обращение в прокуратуру и главе ЯНАО написал активист Алексей Шевцов.

«Лесной массив больничного городка долгие годы являлся последним зеленым местом горожан. Красивые кедры, сосны окружают больничный городок и оказывают реабилитационное влияние на заболевших людей. Много лет лес застраивали индивидуальными жилыми домами (богатые и приближенные к власти люди). Последняя стройка – это многоквартирный дом, это притом, что участок был предоставлен под индивидуальный дом. Площадь леса ежегодно сокращалась, дошло до того что сегодня его просто рубят,под проект парка», – рассказывает автор обращения.

По его словам, обустройство парка предусматривает расширение больничной парковки за счет рубки деревьев. Алексей Шевцов просит проверить проект парка и законность вырубки. Он сообщил агентству «Новый День», что не обращался в администрацию района, так как не считает, что местные чиновники могут что-то решить. При этом он отмечает, что подписантов у его заявления много.

Между тем, в самой районной управе удивлены тем, что автор обращения не пришёл с вопросами к непосредственным кураторам благоустройства. «Голосование по проекту реконструкции этого лесопарка проводилось на портале «Живём на Севере» и также в оффлайн режиме на участках 18 марта. Горожане видели проект и выбрали именно его. Он размещён в открытом доступе. В парке должны появиться дорожки, тропы здоровья и действительно будет расширена парковка», – пояснили в пресс-службе администрации Пуровского района.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 20.07.18

Врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова затроллили в Инстраграм. / К Артюхову приедут 20 послов. В программе – традиционные развлечения. / Голодающий на Ямале Сенцов пережил кризис и согласился на условия администрации колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»