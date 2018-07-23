Нового заместителя мэра Ноябрьска нашли в Кургане

Нового заместителя сити-менеджера Ноябрьска нашли в Кургане. В понедельник, 23 июля 2018 года, мэр Алексей Романов представил коллективу нового заместителя – Сергея Горбачёва. Он будет курировать деятельность управления архитектуры и градостроительства, управления экономического развития и инвестиций, сообщают в пресс-службе мэрии. В последнее время он работал в курганском правительстве – в должности первого замдиректора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Новый муниципальный чиновник будет заниматься вопросами градостроительства, инвестиций, предпринимательства, потребительского рынка и информатизации. Согласно официальной справке мэрии Ноябрьска, Сергей Горбачев родился в 1976 году в Тюмени. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В начале двухтысячных годов работал в правительстве Тюменской области заместителем директора департамента финансов. С 2005 года по 2012 год – советником главы Тюмени и городским чиновником.

Место заместителя главы Ноябрьска по вопросам экономики стало вакантно после того, как прежний зам – Сергей Бездомников – перешёл на должность главы Счётной палаты города. Кроме того, ушёл из мэрии зам по идеологии – Алексей Ардышев.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 23.07.18

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