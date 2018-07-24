В Тазовском районе внеплановая дезинфекция учебных учреждений из-за вируса

В посёлке Тазовский будет проведена внеплановая дезинфекция в учебных учреждениях. Причиной стал рост заболеваемости энтеровирусами. Об этом говорится в документах управления Роспотребнадзора Ямала, сообщает агентство «Новый День».

В целом на Ямале отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За полгода зарегистрировано 19 случаев. И почти все – дети. Около половины всех случаев зафиксированы в Тазовском районе.

В начале июля 2018 года главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко отмечала, что в округе напряжённая ситуация по кишечным инфекциям. В связи с этим было решено за бюджетный счёт провести обследование персонала столовых детских садов и школ на ротавирус и норовирус.

Тазовский район, служба информации

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