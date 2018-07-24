Жители Салехарда уличили чиновников в неуважении к ветеранам

Жители Салехарда возмущены городским плакатом с портретами ветеранов великой отечественной войны. Баннер находится рядом с Вечным огнём. На нём рядом с фотографиями не подписаны фамилии самих героев, а полотнище баннера болтается на ветру. Это и стало поводом для критики со стороны горожан.

«Кто-то умный и отвечающий в городской администрации за патриотизм сваял вот это... Они не просто безымянные... хотя и этого позорного факта для нас, ныне живущих, довольно! Они в зарослях деревьев, где уже и лиц не рассмотреть, и бултыхается на ветру полотнище, с которого они смотрят на нас, иванов, не помнящих родства... Зато ЗНАМЯ ПОБЕДЫ по-регионам, городам и весям, вроде бы несём очень патриотично и гордо... Не профанация ли это?!», – пишет в группе «Салехардский день» в «Фэйсбук» Ольга Лобызова. Она также отмечает, что даже если городские власти допустили ошибку и забыли вписать имена, то уж родственники изображённых на баннере не должны были молчать. «Есть время попросить прощения за суету и верхоглядство, за имитацию и симуляцию важнейших гражданственных чувств», – отмечает автор поста.

Есть и те, кто защитил баннер. «Висит уже лет 5 или 6, а тут увидали, спохватились. Даже очередное отмывание разглядели. А баннер делали, чтобы ко Дню Победы закрыть деревяшки, которые сносились. И задача его была не памятником служить, а фоном. И фотки для него брали в МВК, где данные на всех изображенных есть. Лишь бы волну поднять...», – уверяет Константин Ощепков.

В пресс-службе мэрии Салехарда агентству не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, пообещав предоставить пояснения позднее.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.07.18

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