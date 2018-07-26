В Лабытнанги будут расследовать надругательство над местами захоронения

В Лабытнанги вандалы разгромили памятники на городском кладбище. Полиция возбудила уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В пресс-службе МВД ЯНАО говорят о том, что заявление написали два жителя.

«С 8 июля по 13 июля текущего года неизвестный, находясь на территории городского кладбища Лабытнанги, умышленно повредил плиту стелы на могиле и надмогильную плиту, после чего скрылся», – рассказали в окружном полицейском Главке.

По словам Галины Тумановой, которая обнаружила разрушенной могилу сына, повреждено несколько памятников. Она рассказала, что на разрушенной плите были отпечатки пальцев, очевидно, оставленные злоумышленниками. «Я не знаю, кому это было нужно и зачем. Я неделю в таком шоке, это такой ущерб для меня…и сам факт такого вандализма... Я не знаю, как назвать этого человека»,– расстроенно говорит женщина телекомпании «Лабытнанги ТВ».

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 26.07.18

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