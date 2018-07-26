Федеральный БЭП проверит «дочку» «Газпрома» в Югре из-за бывшего ямальского депутата

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России повторно проверит «Газпром Трансгаз Югорск». Поводом станет заявление бывшего надымского депутата, экс-начальника Надымского ЛПУ Заурбека Келехсаева о нецелевом расходовании средств предприятием. Келехсаев уже обращался в МВД в 2016 году после того, как ему отказали во всех ямальских правоохранительных ведомствах. Однако тогда из Москвы пришёл ответ о том, что ничего нового федеральным силовикам установить не удалось. Повторная проверка в 2018 году связана с тем, что запрос по материалам Келехсаева отправил в МВД один из депутатов Госдумы.

Келехсаев прославился на всю страну в 2014 году, объявив голодовку с требованием начать расследование о коррупции в «Газпроме». В 2015 году по его заявлению в Надыме были возбуждены уголовные дела. Однако позднее их решили закрыть.

По версии Келехсаева, средства «Газпром Трансгаз Югорск» были использованы нецелевым способом на таких работах как строительство автодороги до аэропорта Надыма (около 13 млн рублей), подводного перехода «Надым-Пунга» (106 млн рублей) и газопроводов «Ямбург-Елец 1» и «Уренгой-Новопсков» (337 млн рублей), строительство зданий ЛЭС, ПКО и вахтового общежития.

Как пояснил 26 июля 2018 года в беседе с агентством «Новый День» сам Заурбек Келехсаев, он надеется, что депутаты Госдумы будут более принципиальны, чем специалисты на Ямале. «Я всё-таки верю в справедливость. Прокуратура и полиция Ямала перестали рассматривать мои заявления, «Газпром Трансгаз Югорск» уничтожил якобы имеющиеся документы о тех подрядах, о которых идёт речь в заявлении, и утеряли исполнительную документацию на участки газопроводов. Мы вынуждены были обратиться в Госдуму», – сказал заявитель.

Он уверяет: готов показать все недоделки в работах, которые должны были выполнить привлечённые «Газпромом» структуры, но так и не выполнили. Но спрашивать его никто не спешит.

Ранее в ответах различных ведомств говорилось, что оснований для возбуждения де нет. Например, спор по вахтовому общежитию является предметом гражданских разбирательств между заказчиком и подрядчиком.

«Газпром Трансгаз Югорск» возглавляет Петр Сазонов. Заурбек Келехсаев не раз писал письма и ему, и бывшему руководителю структуры, а ныне депутаты Госдумы Павлу Завальному. Получить комментарии в пресс-службе компании в момент подготовки материала не удалось. Агентство отправит в компанию официальный запрос.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 26.07.18

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