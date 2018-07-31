Дмитрий Артюхов обсудил с Дмитрием Медведевым «приятные хлопоты»

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Премьера попросил главу Ямала доложить о социально-экономическом развитии округа, в том числе о реализации программы расселения аварийного и ветхого жилья. «Новый День» публикует стенограмму.

Д.Медведев: Дмитрий Андреевич, я так понимаю, что вы уже полностью вошли в курс дела – имею в виду относительно недавно состоявшееся ваше назначение на должность исполняющего обязанности руководителя региона.

Вкратце охарактеризуйте экономическую ситуацию. Каковы производственные успехи? Как вообще развивается экономика Ямало-Ненецкого округа? А потом поговорим по некоторым другим вопросам.

Д.Артюхов: У нас хорошие базовые показатели в экономике благодаря реализации крупных проектов. В прошлом году рост промышленности составил 9%, а по первому полугодию этого года видим уже двузначную цифру – 12%.

Д.Медведев: Это за счёт крупных проектов?

Д.Артюхов: В первую очередь. «Ямал СПГ», Мессояхская группа дают серьёзные вложения. Второй год держим символическую планку по инвестициям в основной капитал – свыше триллиона рублей ежегодно. Очень высокая планка, и, конечно, это создаёт хороший фундамент для развития всех отраслей, в том числе социальных, и даёт уверенность населению.

У нас очень хорошие демографические показатели. Мы традиционно входим в пятёрку регионов страны по естественному приросту населения, и, что нас особенно радует, всё больше семей заводят вторых и последующих детей. 70% новорождённых у нас относятся ко вторым и последующим. За последние годы удвоилось количество многодетных семей. Учитывая, что это постоянное население Российской Арктики, конечно, это решение государственной задачи – что оно прибывает и уверенно себя чувствует.

Д.Медведев: Свои региональные программы вы для этого используете, помимо того, что есть в масштабах страны, типа материнского капитала?

Д.Артюхов: Да, у нас есть доплаты на третьего ребёнка и последующих детей – региональный семейный капитал. И всевозможные механизмы поддержки, касающиеся и земельных участков, и предоставления жилья.

Демография создаёт приятные хлопоты: необходимо строить большую сопутствующую социальную инфраструктуру. С учётом задач, которые сформулированы в указе, посчитали, что нужно примерно 50 новых дошкольных и школьных объектов. 6 тыс. мест надо создать в дошкольных учреждениях и порядка 10 тыс. мест – в школьной системе, чтобы мы всех прибывающих детей однозначно направляли учиться в одну смену.

Вот такой блок задач предстоит решить по садам к 2021 году, по школам нужно будет сделать задел, чтобы к 2024 году всё было решено. Этим будем сейчас активно заниматься.

Д.Медведев: Производственные успехи, успехи в экономике нужны для того, чтобы делать жизнь людей лучше, комфортнее. На Севере традиционно, к сожалению, очень высок процент ветхого жилья. Я недавно с некоторыми вашими коллегами встречался, мы об этом говорили. Как у вас с этим обстоят дела?

Д.Артюхов: Дмитрий Анатольевич, абсолютно справедливо. Многие наши города лишь недавно отметили сорокалетние юбилеи – у нас молодой округ, но в своё время всё делалось ради промысла, ради производства и строились быстровозводимые дома, которые спустя эти десятилетия приходят в негодность.

В округе реализовывалась большая программа. Мы за последние семь лет переселили 22 тысячи семей – это полноценный северный город. Это порядка 1,8 млн кв. м жилья. И конечно, учитывая задачу, которая перед нами поставлена, мы будем не снижать, а только увеличивать этот темп.

Ищем новые, современные механизмы. Это касается и льготных ставок – по линии «Дом.рф», вместе с ними работаем. И большой потенциал видим в арендном жилье. Север должен быть мобильным, люди должны быть способны перемещаться. Задачи бывают разные. У нас в последнее время внутри крупных компаний развивается ротация персонала: сегодня он работает в Новом Уренгое, завтра в другом городе… Поэтому в арендном жилье видим большой потенциал. Этому будем уделять особое внимание.

Д.Медведев: Хорошо. Надо продолжить обязательно все программы по ветхому жилью. Эта задача в любом случае должна быть решена.

Москва, служба информации

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