В Надымском районе бешеная лиса напала на рыбака

В Надымском районе действуют два карантина по бешенству из-за диких животных – в районе посёлков Заполярный и Правохеттинский. В июне 2018 в трёх километрах от посёлка Заполярный (Надымский район) дикая лиса укусила человека. По неофициальным данным службы ветеринарии Ямала, пострадавшим был рыбак. Ему удалось животное умертвить и отправить на исследование. Так и было установлено, что лиса больна.

В соответствии с распоряжением врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, на межселенной территории Надымского района установлен карантин, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. Очагом и неблагополучным пунктом признан мост через реку Ныда, а также территория в радиусе 30 км от моста. «Запрещается ввоз и вывоз за её всех видов продуктивных и непродуктивных животных, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными», – говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Ранее в ХМАО лиса, больная бешенством, напала на людей в дачном посёлке «Речник».

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 01.08.18

На Ямале из воды извлекли тело мальчика, которого не смог спасти нетрезвый отец. / Депутата Заксобрания Ямала снова отпустили домой из-под стражи. / Дмитрий Артюхов обсудил с Дмитрием Медведевым «приятные хлопоты». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»