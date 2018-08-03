На Ямале произошёл взрыв на барже, пострадавшие в реанимации

В результате взрыва на барже в Красноселькупском районе пострадали три человека. Они доставлены бортом санавиации в Новоуренгойскую городскую больницу и сейчас находятся в реанимации, рассказал источник агентства «Новый День» в экстренных службах. Детей среди пострадавших нет.

ЧП произошло ещё 1 августа 2018 года. Стало известно о нём только 3 августа. Как рассказали в санавиации, пострадавших забрали недалеко от пункта Сидоровский на реке Таз. «Пострадали пять человек, трое были в тяжёлом состоянии, их эвакуировали, двоим была оказана помощь на месте. Нам поступил сигнал, когда баржа ещё была в пути. В воздух поднялся борт из тазовского отряда. Они вовремя приземлились к причалу, куда приплыла баржа, пациентов сразу забрали, сработали без задержек», – рассказали агентству «Новый День» в санитарной авиации.

По одной из неофициальных версий, причиной ЧП могла стать ошибка – кто-то перепутал воду и горючие материалы и налил в чайник бензин. Он взорвался.

В пресс-службе МЧС не смогли ничего пояснить относительно обстоятельств инцидента, сообщив, что на место происшествия они не выезжали. В управлении МВД Ямала получить комментарии не удалось – сотовый и рабочий телефоны пресс-секретарь главка Ирины Будькиной не отвечают.

Накануне, 2 августа, в Красноселькупском районе работал врио главы губернатора Ямала Дмитрий Артюхов.

Красноселькупский район, служба информации

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