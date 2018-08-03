На Ямале живодёры сломали крылья породистым голубям

В Муравленко полиция проводит проверку по факту ЧП в частной голубятне во дворе жилых домов – злоумышленники убили породистых птиц. К счастью, погибли не все птицы. Правда, среди выживших остались покалеченные – у голубей сломаны крылья. Об инциденте стало известно от дочери владельца голубятни.

ЧП произошло днём 2 августа. Голубятня находится в жилой зоне, кто-то пробрался в неё и нанёс увечья птицам. «На место после сообщения о факте ЧП выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка», – рассказали в пресс-службе управления МВД Ямала.

Как пояснила дочь владельца голубятни в беседе с агентством «Новый День», в домике жили около 150-200 птиц. Среди них были почтовые (спортивные) и Николаевские (бабочки). «Соседи в основном претензий не имеют, но и, конечно же, есть недовольные»,– рассказал девушка, добавив, что даже не предполагает, кто мог бы поступить подобным образом и почему.

Известным голубеводом на Ямале является экс-губернатор Ямала, сенатор Юрий Неёлов. Он часто устраивает выставки птиц и прививает доброе отношние к голубям.

Муравленко, служба информации

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