Двое мужчин выпали из окна вахтовго общежития в Надыме

В Надыме из окна вахтового общежития выпали двое мужчин. Один из них скончался от полученнных травм. Силовики проводят проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение – возбуждать или нет уголовное дело.

Как рассказали агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала, инцидент произошёл 4 августа 2018 года в 23:15. По предварительным данным, двое мужчин (жильцы вахтового общежития, оба рабочие) вышли на площадку для курения в нетрезвом состоянии. По предварительной версии, один из них не удержался и начал падать с третьего этажа, второй попытался его поймать и тоже выпал. Первый мужчина, к сожалению, не выжил.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 06.08.18

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