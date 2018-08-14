На трассе Южного Урала легковушка влетела в грузовик, погиб ямалец (ВИДЕО)

Ямалец погиб в аварии на трассе в Челябинской области 13 августа 2018 года. Видео страшного ДТП, снятое на видеорегистратор случайного свидетеля, попало в Сеть. Иномарка, зарегистрированная в ЯНАО, столкнулась с грузовиком. В легковой машине также была женщина, она выжила и была доставлена в больницу. Столкновение было такой силы, что грузовик перевернулся.

Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, авария произошла на 1583 км автодороги Москва-Челябинск около семи утра. «Водитель «Тойота Авенсис» 1966 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фрэдлайнер», после чего иномарка столкнулась с машиной «Лада Ларгус», – рассказали в областном полицейском Главке. Водитель легкового автомобиля, зарегистрированного в 89 регионе, скончался. Женщина 1983 года, его пассажирка, рождения получила травмы и была госпитализирована.

По данным «Ноябрьск 24», за рулём «Тойоты» был ямалец. В МВД по Челябинской области не смогли уточнить, из какого региона был погибший, отметив, что сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.08.18

Чиновники Ямала покупают авто с тюнингом: накладки на глушитель, хромированные решётки и кожаный салон. / «Респект и уважение»: глава тюменского избиркома похвалил кандидатов в губернаторы за старание. / На Ямале на вертолётах ищут пропавшую в тундре девушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»