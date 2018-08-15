Ямальских чиновников накажут за тяжелую травму ребенка на игровой площадке

В Новом Уренгое четырехлетний ребенок тяжело травмировался на одной из игровых площадок города. ЧП случилось 9 августа, в районе школы №16. В ходе игры ребенок упал с игровой конструкции, ударился головой об асфальт и получил перелом лобной кости.

Прокуратура выяснила, что детская площадка не соответствовала требованиям безопасности – на ней отсутствовало ударопоглощающее покрытие с амортизационными свойствами. Конструкции были вмонтированы прямо в асфальт. «Заместителю главы администрации Нового Уренгоя внесено представление с требованием о его безотлагательном рассмотрении, устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных лиц», – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Как рассказали агентству «Новый День» в департаменте городского хозяйства Нового Уренгоя, площадка будет дооборудована покрытием из резиновой крошки. Действительно, правилами предусмотрено такое покрытие, но площадка была построена без него с учетом ограниченного финансирования. Теперь властям придется снова выбирать подрядчика, выделять средства из бюджета и делать покрытие. В ДГХ отметили, что и родители с детьми должны соблюдать простые правила поведения на площадках, иногда они не соблюдаются. А на указанной площадке табличку с правилами и вовсе украли. Кроме того, в мэрии пояснили, что в городе большинство игровых зон максимально безопасны и соответствуют всем требованиям.

Новый Уренгой, служба информации

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