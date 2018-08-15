В Новом Уренгое водитель убил женщину, которую вёз в аэропорт

В Новом Уренгое задержан ямалец, который убил и закопал женщину, которую подвозил до аэропорта. Возбуждено уголовное дело. Сама погибшая – из Приморского края. Тревогу забила её мать, когда дочь перестала выходить на связь.

«В августе 2017 года женщина 1980 года рождения направлялась в аэропорт Нового Уренгоя. Это всё, что было известно её родственникам, связь с которыми оборвалась. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили гражданина, который в день исчезновения подвозил разыскиваемую. Между водителем и пассажиркой произошла ссора. Злоумышленник задушил женщину, после чего закопал тело в лесном массиве», – рассказали в пресс-службе УМВД Ямала.

Известно, что ранее мужчина был судим. Он является жителем посёлка Пангоды 33 лет. Злоумышленник уже признался в преступлении. Максимальное наказание, которое ему грозит – пятнадцать лет лишения свободы.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 15.08.18

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