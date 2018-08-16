В Муравленко рухнули очистные сооружения, очевидцы сообщают о взрыве (ФОТО, ВИДЕО)

В Муравленко 16 августа 2018 года на объекте коммунального хозяйства произошло ЧП, очевидцы говорят о взрыве. Это очистные сооружения, которые обслуживает «Ямалкоммунэнерго». В компании информацию о взрыве опровергают, называя ЧП «сбоем», сообщает агентство «Новый День».

В Сети уже появилось видео с места ЧП (сообщество ЧП [В] ЯНАО)– на кадрах видно, что вокруг лежат осколки ёмкости и различные металлические куски. Огромная ёмкость с жидкими отходами оказалась полностью разрушена. В результате ЧП подняты плиты, вокруг разлетелись фекалии, выбиты окна соседнего здания, частично разрушены фасады. За кадром отмечают, что был слышен сильный хлопок. Говорящие предполагают, что если бы это случилось днём, то жертв избежать бы не удалось. Как сообщает автор видео, из-за ЧП разворотило соседнее новое здание.

Как сообщили в пресс-службе «Ямалкоммунэнерго», произошёл технологический сбой, в результатет которого разрушен резервуар вследствие отрыва обечайки от днища по сварному шву. Там подтверждают информацию о сильном шуме, но отмечают, что причина его – не взрыв. «Сообщения в сети о взрыве являются вымыслом авторов», – заявили в компании. Там добавили, что восстановить ёмкость невозможно. Сейчас коммунальщики вводят резервную ёмкость объёмом 5 тыс. кубов, которую используют для очистки сточных вод в качестве усреднителя.

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС Ямала, сотрудники ведомства не были задействованы на ликвидации последствий инцидента, сообщение о ЧП к ним не поступало.

В мэрии Муравленко добавили, что в ситуации разбираются коммунальщики.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 16.08.18

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