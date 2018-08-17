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Пятница, 17 августа 2018, 13:51 мск

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Ресторатор из Москвы стал новым владельцем имущества «Фонда Ямал», который должен был защищать северян

Активы банкротящегося «Фонда Ямал» купил владелец баров из Москвы Дмитрий Хидченко. С молотка ушли две квартиры в Надыме, автомобиль «Volvo ХС 90» и компания «Агроактивплюс» (земли в Подмосковье). Покупатель также получил в своё распоряжение акции структуры с госучастием – «Ямальская Ипотечная Компания». Об этом говорится на сайте торгов, сообщает агентство «Новый День». Общая сумма, которую банкрот получил по итогам продажи всех указанных активов – около восьми млн рублей. Продажа означает, что вскоре дело о банкротстве будет закрыто и «Фонд» ликвидируют. Согласно базе данных юрлиц, новый владелец имущества «Фонда Ямала» Дмитрий Хидченко является учредителем нескольких компаний, связанных с ресторанным бизнесом и строительством в Москве. В том числе, соучредителем конторы, которая владеет «Уайт Харт Паб». Почему он заинтересовался активами ямальской структуры, неясно. Связаться с ним не удалось. Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» арбитражный управляющий «Фонд Ямал» Далгат Шахвердиев, ему ничего не известно о новом владельце имущества. Он также добавил, что средства от продажи были перечислены кредитору – «Промстройресурс». Акционеры, в числе которых ассоциация «Ямал-потомкам», ничего не получат. «Скорее всего, в течение ближайших месяцев банкротство будет завершено», – сказал г-н Шахвердиев. Ранее аудиторы обнаружили признаки преднамеренного банкротства проданной компании «Агроактивплюс». Однако уголовного дела нет, да и бывший арбитражный управляющий этой компании оспаривает экспертизы в судах. «Фонд Ямал» был создан в девяностые года как чековый инвестиционный фонд «по защите жителей Севера». Его учредителями являлись жители округа, получившие ваучеры, а также «Ямал – Потомкам» (34,8 процентов акций). На средства вкладчиков были куплены акции «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Сибнефти», однако позднее ценные бумаги по странной схеме были выведены. Уголовное дело было возбуждено, ущерб оценивали официально в два млрд рублей, но позднее расследование завершили с нулевым результатом.

Надым, служба информации

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