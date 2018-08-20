На Ямале подозреваемый в краже, украл у следователей свое уголовное дело (ВИДЕО)

Житель Тарко-Сале, подозреваемый в краже, похитил у следователей собственное уголовное дело. В июле 2018 года во время допроса в ОМВД России по Пуровскому району 32-летний мужчина схватил со стола папку с материалами и выпрыгнул вместе с ними в окно. Все произошло, когда следователь ненадолго вышел из кабинета, оставив подозреваемого наедине с адвокатом

Часть уголовного дела мужчина бросил около забора, с собой взял лишь несколько листов. Сбежавшему почти месяц удавалось прятаться от правоохранительных органов. После того, как он был задержан, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

«В настоящее время подозреваемый свою вину в инкриминируемом ему деянии признает полностью, поясняя, что совершил преступление в знак протеста и не согласия с выводами сотрудников полиции о его причастности к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража)», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 20.08.18

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