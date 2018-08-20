В Ноябрьске во время массового мероприятия силовиков ранен мужчина

В Ноябрьске во время учений по стрельбе ранение получил мужчина. ЧП произошло 20 августа. Пострадавший доставлен в городскую больницу с ранением в ногу.

Как передает корреспондент «Ноябрьск 24» с места ЧП, мужчину увезли на карете скорой помощи. Его состояние врачи оценивают как стабильное. По данным издания, тактические учения проходят с участием силовых ведомств, в том числе Росгвардии и МВД.

В пресс-службе МВД Ямала пока не удалось получить комментарии.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 20.08.18

На Ямале пожаловались на голосование в чумах. / В Надымской больнице отравили пациентов. / На Ямале подозреваемый в краже украл у следователей свое уголовное дело (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»