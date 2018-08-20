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Понедельник, 20 августа 2018, 14:49 мск

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В Ноябрьске во время массового мероприятия силовиков ранен мужчина

фото – pixabay.com

В Ноябрьске во время учений по стрельбе ранение получил мужчина. ЧП произошло 20 августа. Пострадавший доставлен в городскую больницу с ранением в ногу.

Как передает корреспондент «Ноябрьск 24» с места ЧП, мужчину увезли на карете скорой помощи. Его состояние врачи оценивают как стабильное. По данным издания, тактические учения проходят с участием силовых ведомств, в том числе Росгвардии и МВД.

В пресс-службе МВД Ямала пока не удалось получить комментарии.

Ноябрьск, служба информации

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