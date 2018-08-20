На Ямале начался отопительный сезон

На Ямале отопительный сезон начался с Тазовского района. С 19 августа 2018 года запущены котельные в селе Гыда. «В первую очередь к отоплению были подключены социально-значимые объекты – школы, интернаты, детские сады, больницы», – сообщили в пресс-службе «Ямалкоммунэнерго».

С 22 августа отопление получат жители села Антипаюта, 25 августа станет теплее в зданиях села Находка. Батареи в Газ-Сале и Тазовском нагреются к концу недели. 1 сентября тепло будет во всех школах, пообещали в компании.

Там добавили, что даже если потеплеет, отключать котельные уже не будут – отрегулируют температуру. «Техническая возможность позволяет отрегулировать оборудование в зависимости от температуры воздуха на улице. Все мероприятия по подготовке к ОЗП в части бесперебойной подачи тепла выполнены», – цитируют в компании директора филиала в Тазовском районе Александра Горлова.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 20.08.18

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