Два влиятельных силовых ведомства на Ямале обиделись друг на друга

Прокуратура Ямала во вторник, 21 августа, озвучила критику в адрес окружного управления СК. По версии надзорной инстанции, следователи неправомерно закрыли дело о бытовой коррупции. Следователи уже ответили: прокуратура сама разрешила прекратить расследование, а потом изменила позицию. Этот спор, очевидно, можно расценивать как ещё один сигнал, свидетельствующий о недопонимании между двумя ведомствами. Критика звучит не в первый раз.

Спорное уголовное дело касается инцидента января 2018 года в Ноябрьске. Квалификация: «приготовление к совершению тяжкого преступления». «28.01 экипаж ДПС остановил Lexus IS 250 под управлением нетрезвого горожанина. Водитель настойчиво предлагал полицейскому взятку. Сумма в процессе разговора выросла с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Инспектор отказался», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Расследование длилось два месяца. Потом дело прекратили, не найдя состава преступления. 20 августа прокуратура округа отменила это решение. Материалы направили лично руководителю СУ СК Ямала Андрею Егорову для нового расследования.

Своё внимание к уголовному делу в прокуратуре объяснили: это желание усилить антикоррупционную работу в округе. «Следователям нужно работать так, чтобы люди понимали, что даже за предложение взятки они могут быть наказаны. Нужно доводить такие уголовные дела до конца. Позиция Верховного суда в этом плане жёсткая: даже обещание подкупа может стать преступлением», – объясняет собеседник агентства «Новый День».

В СУ СК Ямала прислали свои возражения в ответ на запрос агентства. Там поясняют: не было оснований для дальнейшего расследования. Взятку давать злоумышленник и не собирался. Он лишь хотел добиться того, чтобы его отпустили якобы за деньгами. В этом случае он мог бы скрыться. Там добавляют: решение о прекращении расследования одобрил городской прокурор ещё 30 мая 2018 года. Непонятно, почему спустя три месяца к этой истории вернулась окружная прокуратура.

Ноябрьск, служба информации

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