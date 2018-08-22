Песец повадился воровать еду у вахтовиков на Ямале (ВИДЕО)

Жильцы вахтового городка на Ямале близ села Новый Порт сняли на видео забавного песца. Арктическая лиса, как выяснилось, приходит к вахтовикам каждый день. На этот раз животное лакомилось угощениями, которое ему удалось найти, не стесняясь окружающих его мужчин.

Видео опубликовал 21 августа 2018 года Кирилл Коротков. Он в беседе с агентством «Новый День» пояснил, что к ним наведывается молодая особь. «На видео песец выедает серединку (мякушку) хлеба из корочки. А вообще, их даже не нужно прикармливать сами всё найдут и украдут). Знают, что рядом с людьми всегда есть пища», – рассказывает автор видео. Он объясняет спокойствие зверя: «Если животное с детства видит человека и угрозы от него не поступало, то песец ведёт себя очень вольно и без страха».

Животные часто выходят к людям, живущим в вахтовых посёлках в тундре Ямала. На видео не раз попадали лисы, медведи, песцы, совы. Специалисты службы по охране животных не раз просили не подкармливать диких зверей, чтобы они не приучались ходить к людям – это может быть опасно для человека.

Фото – скрин из видео

Новый Порт, служба информации

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