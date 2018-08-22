Временный губернатор Ямала заберется в самый большой в мире природный холодильник

Временный губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в среду, 22 августа, работает в отдаленных арктических поселках Ямальского района. Глава округа решил лично оценить готовность образовательных учреждений к зиме и проинспектировать ход строительства социальных объектов. Протяженность маршрута, который Артюхов за день преодолеет на вертолете, составит почти 800 км.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в селе Мыс Каменный на берегу Обской губы Дмитрий Артюхов планирует посетить детсад и строящийся дом культуры, а также приемо-сдаточный пункт промысла по обслуживанию Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпромнефть – Ямал».

Во второй половине дня врио губернатора приедет в Новый Порт, где собирается посетить мерзлотник – самое крупное в мире хранилище рыбы в вечной мерзлоте, который сегодня является объектом культурного наследия регионального значения.

Артюхов планирует ознакомиться и с рыбоприемным пунктом села, который сейчас числится как объект незавершенного строительства. В программе также оценка готовности школы-интерната к приему детей.

Кроме того, Артюхов побывает на социальных объектах Яр-Сале, в частности, увидит ход строительства центра национальных культур и проинспектирует состояние здания лечебного корпуса районной больницы. Есть в программе визита объекты агропрома: «Арктическая ферма», перерабатывающий комплекс «Ямальские олени», консервный цех по производству мясных деликатесов из оленины и тепличный комплекс.

В конце дня врио губернатора, который одновременно является кандидатом в губернаторы Ямала, встретится с населением.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.08.18

Врио главы Ямала Артюхов назвал имена кандидатов в сенаторы. / Два влиятельных силовых ведомства на Ямале обиделись друг на друга. / Путин спросил Артюхова о мосте через Обь в Салехарде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»