В Новом Уренгое арестовали сотни пачек сигарет

В Новом Уренгое арестовали 400 пачек сигарет в двух специализированных магазинах. На них не было акцизов. Владельцы магазинов оштрафованы. Нарушения нашли специалисты управления Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте структуры. Материалы о «неправильных» сигаретах поступили к санитарным врачам из отдела МВД.

«У ИП Бублик Д. В. (магазин «Табачная лавка») и у ИП Хамбелова Р.И. («Hookan shop») в реализации находятся несколько партий пачек сигарет с отсутствием на упаковках пачек акцизной марки установленного образца», – говорят в управлении Роспотребнадзора.

Решением суда предприниматели оштрафованы на общую сумму 25 тыс. рублей с конфискацией сигарет.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 23.08.18

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