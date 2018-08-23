В Ноябрьске хищная птица пыталась украсть собаку у женщины (ФОТО)

В Ноябрьске хищная птица уже несколько дней привлекает внимание горожан, а в четверг, 23 августа, она попыталась украсть собаку. Инцидент произошёл в районе дома по адресу Ленина,32. Специалисты уже определили вид «гостя» – это ястреб – тетеревятник.

Как рассказала «Ноябрьск 24» хозяйка пострадавшего шпица Надежда Сербина, ЧП произошло рано утром на прогулке. «У меня шпиц, мини-порода, я не успела отвернуться, слышу писк, оглядываюсь, а птица уже пытается взлететь вместе с собакой. Я схватила его, пыталась птицу оттолкнуть, стала хватать за крылья, она начала бросаться на меня, клевать и меня, и собаку», – рассказала девушка. Собака получила травму глаза.

Птицу сфотографировали горожане на крыше одного их зданий на проспекте Мира. Она была замечена в охоте на воробьёв. О том, что это за хищник, изданию рассказал научный сотрудник Российской академии наук и Центра изучения Арктики Александр Соколов. По его словам, присутствие в городе такой птицы вполне нормально. Ястребы-тетеревятники могут охотиться на голубей.

«Для птицы не характерна охота на собак, я о таком ни разу не слышал, но, может, он её воспринял, как мелкое млекопитающее. Ястреб-тетеревятник не является охраняемым видом, но его добыча запрещена», – рассказал Соколов журналистам.

Ноябрьск, служба информации

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