Следователи проверяют версию гибели мальчика из Ноябрьска

В городских сообществах Ноябрьска в понедельник, 27 августа, распространяется информация о том, что семнадцатилетний юноша, пропавший два месяца назад, найден погибшим. Это житель города Гаджимурат. По данным пользователей сообщества «Происшествия Ноябрьск», тело юноши нашли в Томкой области. Следователи информацию пока не подтверждают.

Юноша пропал 26 июня 2018 года. Уголовное дело по статье «убийство» было возбуждено 17 июля 2018 года. Однако это не означает, что следователи были уверены в том, что мальчика убили. Это стандартная квалификация уголовного дела в случае безвестного исчезновения человека. По информации волонтёрского движения, молодой человек путешествовал на велосипеде.

Как сообщили агентству «Новый День», в следственном управлении СК Ямала, сейчас следователи действительно устанавливают личность погибшего, утонувшего в другой области. Есть основания полагать, что это Гаджимурат из Ноябрьска. Опознать тело сложно, оно много времени было в воде. Пока не готова полная генетическая экспертиза. Поэтому в СУ СК Ямала пока не комментируют результаты поисков юноши.

По данным следствия, 26 июня юноша ушёл из дома в неизвестном направлении. Полиция предоставила оперативные данные: мальчика в последний раз видели в Александровском районе Томской области, где он прожил несколько дней в гостинице, а затем уехал в неизвестном направлении. С собой у мальчика была карта с деньгами.

Мальчика характеризовали положительно.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 24.08.18

Найденная в тундре Ямала девушка вышла навстречу дяде – рассказ о счастливом спасении. / В Салехарде возобновили стройку Храма, который финансирует фонд замгубернатора (ФОТО). / На Ямале из-за грубого ляпа оперативно пересняли предвыборный ролик (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»