Юноша, покинувший Ямал на велосипеде, найден мёртвым в другом регионе

Следователи Ямала официально подтвердили информацию о том, что в Томской области найдено тело юноши из Ноябрьска. Еще утром, 27 августа, подтверждения данных не было, хотя в соцсетях и появилась информация о том, что родители уже организуют прощание.

Следователям с помощью генетической экспертизы удалось установить, что труп, обнаруженный в реке Ларь-Еган 18 июля, принадлежит ямальцу. Место происшествия находится в 1,5 км от деревни Ларино Александровского района Томской области.

17-летний мальчик пропал в конце июня 2018 года. Было возбуждено уголовное дело. «Юноша выехал 26 июня 2018 года на велосипеде из дома в неизвестном направлении. Установлен его маршрут: сначала молодой человек приехал в Александровский район Томской области, где несколько дней прожил в гостинице, а затем выехал в сторону города Стрежевого Томской области», – сказали в пресс-службе СУ СК Ямала.

Следственное управления просит откликнуться очевидцев. Пока причину смерти не называют.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 27.08.18

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