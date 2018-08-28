Прокуратура Ямала заявила, что власти закрывали глаза на проблемы инвалидов в интернате

Прокуратура вскрыла многочисленные нарушения в интернате для инвалидов на Ямале «Мядико» в посёлке Харп. Надзорная инстанция уверена, что кураторы соцблока в администрации округа не обращали внимание на проблемы постояльцев. В июле зампрокурора посетил учреждение. 28 августа на сайте ведомства озвучены итоги визита.

Выяснилось, например, что деньги проживающих – свыше шести млн руб. – не были зачислены на счета инвалидов, а хранились в сейфе директора учреждения. Более 60 проживающих в доме-интернате людей не были обеспечены одеждой, обувью, мебелью, техническими средствами реабилитации. В интернате была неисправна пожарная сигнализация, не было аварийного освещения, а также возможности свободного (без ключа) открывания дверей эвакуационных выходов. Не соблюдались правила питания инвалидов.

Прокуратура уверена, что на нарушения не обращал внимания профильный департамент соцзащиты. Он проводил проверки, но «Мядико» их успешно проходил.

Прокуратура внесла представление директору департамента соцзащиты Елена Карповой. После этого нарушения устранили: деньги из сейфа перечислили инвалидам, комнаты укомплектовали мебелью, устранили нарушения санитарных и противопожарных норм. Девять работников учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Общая сумма штрафов – 21 тыс. рублей.

Нарушения также нашли и в интернатах в Тазовском и Красноселькупском районах.

Получить комментарии правительства Ямала пока невозможно: прокуратура прислала релиз в конце рабочего дня. Агентство отправит вопросы, сразу после получения ответов они будут опубликованы на сайте.

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов приезжал в интернат «Мядико» в июне 2018 года. Ему доложили «о масштабной социальной помощи, которая оказывается ямальцам, подтвердив, что объём поддержки не снижается». Сам же г-н Артюхов заявил, что поддержка социальных учреждений, аналогичных «Мядико», всегда будет приоритетом в работе региональных и муниципальных властей Ямала. В правительстве автономии при формировании и обсуждении бюджета региона всегда подчёркивают, что основная его часть – это социальные расходы.

Харп, служба информации

Харп. Другие новости 28.08.18

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