Жители Ноябрьска сфотографировали смерч (ФОТО)

Пользователи городских сообществ Ноябрьска делятся фотографиями смерча, который сняли в районе Холмогорского месторождения 28 августа 2018 года. На снимке вихрь на фоне тёмного неба. Как поясняют авторы фото в группе «Происшествия Ноябрьск», природное явление было замечено на Холмогорском месторождении.

Между тем ни в МЧС, ни в ЕДДС не фиксировали обращения по поводу смерча. «Не было никакого метеопредупреждения», – сказали в экстренных службах.

Как рассказали агентству «Новый День» в компании «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», явление действительно было замечено. Смерч прошёл на значительном отдалении от производственной площадки. «На работе предприятия это никак не отразилось, никто не пострадал», – заключили в компании.

Фото – паблик «Происшествия Ноябрьк».

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 29.08.18

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