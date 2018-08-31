«Газпром добыча Надым» начинает новый учебный год: «Газпром-классы», спорт и креатив (ФОТО)

Новый учебный год на Ямале по традиции стартует при активной поддержке газовиков. Сентябрь 2018-го начнётся сразу с несколькими новыми проектами, реализованными за счёт грантов ООО «Газпром добыча Надым». Продолжат работу специализированные «Газпром-классы», профильный класс «Телекоммуникации и связь», а также проекты по поддержке культуры и спорта в Надымском и Ямальском районах.

Для проекта «Твори и развивайся» приобрели 3 гончарных станка Обучение играм «Бочча» и «Дартс» – грантовый проект 2013 года – до сих пор работает для особенных спортсменов в с. Яр-Сале Ученики класс «Телекоммуникации и связь» на экскурсии в телестудии ООО «Газпром добыча Надым» В рамках проекта «Лед для будущих чемпионов» оборудована бросковая зона для хоккеистов площадью 36 кв.м. Первый выпуск Газпром-класса в г. Надыме

В этом году газовики помогли вдохнуть жизнь в грантовые проекты «Лёд для будущих чемпионов» (г. Надым) и «Гончарная мастерская «Твори и развивайся» (с. Яр-Сале). Первый из них рассчитан на учеников спорт-классов, юных спортсменов-хоккеистов и фигуристов. Для них в ЛДС «Надым» были созданы дополнительные тренировочные зоны из синтетического льда.

Гончарная мастерская заработает в ярсалинском детском саду. Дошколята научатся создавать своими руками поделки из глины, познакомятся с национальными и культурными традициями северных народов.

В гончарной мастерской ярсалинского детсада «Солнышко» будут заниматься 16 дошколят.

В четвертый раз распахнут свои двери «Газпром-классы». При поддержке «Газпром добыча Надым» на территории ЯНАО их создано шесть: это 10-11 классы в Надыме, п. Пангоды, с. Яр-Сале. В общей сложности их будут посещать 96 школьников. Продолжит работу ещё один профориентационный проект для старшеклассников, курируемый газовиками, – класс «Телекоммуникации и связь» в МОУ СОШ № 3 г. Надыма.

Откроют свои двери спортивные объекты и секции, которым в разные годы компания направляла финансовую помощь на приобретение спортивного инвентаря или улучшение материально-тренировочной базы: скалодром в Надыме, тренажёрный зал в Панаевской школе-интернате (Ямальский район), секции скалолазания, спортивного туризма, тхэквондо, бокса, хоккея и др.

Занятия адаптивной физической культурой будут проходить в Спортивно-оздоровительном центре «Арктика» села Яр-Сале. За счёт грантовой поддержки ООО «Газпром добыча Надым» в 2013 году сюда был закуплен инвентарь для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья играм «Дартс» и «Бочча» (паралимпийские виды спорта).

Кроме того, в течение учебного года учеников ямальских школ ждут яркие спортивные события и культурные мероприятия, к организации которых подключатся газовики.

В 2015 году на грант «Газпром добыча Надым» на 25% обновили инструментарий детского оркетстра народных инструментов ДШИ №1 г. Надыма.

Ямал, Служба информации

Ямал. Другие новости 30.08.18

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