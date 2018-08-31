В больнице Лабытнанги посетитель устроил погром (ФОТО)

В Лабытнанги ищут вандала, который разбил мониторы в поликлинике городской больницы. ЧП случилось 24 августа 2018 года. На мониторах размещалось расписание работы участковых врачей. Теперь медучреждению придётся заказывать новую технику, так как посетители привыкли к такому способу получения информации.

Как сообщил в беседе с агентством «Новый День» заместитель главврача городской больницы Лабытнанги Евгений Зуйков, есть видео, на котором видно, как злоумышленник разбивает мониторы, а затем выходит из поликлиники. Правда, лица его не разглядеть. ЧП произошло вечером в прошлую пятницу, когда рабочий день уже заканчивался. Инцидентом занимается полиция. «Около года назад у нас уже был такой случай. Тогда злоумышленника нашли и оштрафовали. Правда, ущерб он до сих пор не возместил, так как официально не работает. Теперь снова придётся покупать технику. Это происходит через госторги, но мы постараемся ускорить процедуры для удобства пациентов», – сказал представитель больницы.

Как пояснили агентству в пресс-службе управления МВД Ямала, по данному факту проводится проверка. Личность мужчины, который ударами разбил телевизоры, устанавливается. Решение о возбуждении дела пока не принято.

Фотографии разбитой техники опубликованы в группе «Лабытнанги Инфо» «Вконтакте», там развернулась дискуссия о том, что стало причиной ЧП. Члены сообщества предполагают, что поводом стало недовольство качеством лечения. Это стало поводом для обсуждения поликлиники. С аккаунта больницы уже поступил ответ – там предлагают все претензии писать официально.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 30.08.18

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