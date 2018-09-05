На Ямале юноша изнасиловал двухлетнего ребёнка

В Надыме будут судить злоумышленника, который изнасиловал двухлетнего ребёнка. ЧП произошло ночью 14 июня 2018 года. Мать малышки знала преступника, она сама попросила его присмотреть за коляской с ребёнком. Педофилом оказался 19-летний юноша. В отношении него завершено расследование уголовного дела по статье «изнасилование».

В пресс-службе СУ СК Ямала описывают обстоятельства инцидента. Мать малышки – молодая женщина. Она была в гостях вместе с ребёнком, выпивала. После полуночи гости стали расходиться, молодую маму решили проводить. По дороге компания зашла в магазин. Присматривать за коляской с ребёнком остался один из юношей, девочка спала. «Он укатил коляску с ребёнком во двор и там совершил изнасилование. Его обнаружили полицейские в момент совершения преступления. Они начали поиски после заявления матери о пропаже малышки», – пояснили в ямальском следственном управлении СК.

Уголовное дело направлено в суд.

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Надым, служба информации

Надым. Другие новости 05.09.18

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