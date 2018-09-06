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Четверг, 6 сентября 2018, 11:35 мск

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Работа аэропорта столицы Ямала нарушена из-за плохой видимости (ФОТО)

Аэропорт Салехарда 6 сентября 2018 года перестраивает работу из-за сильнейшего тумана в столице Ямала.

Задержан вылет трёх лайнеров – В Тюмень, Надым и Екатеринбург. Есть нарушения и в графике прибывающих самолётов. Рейс из Тюмени отправлен на посадку в Новый Уренгой. Лайнер из Екатеринбурга – в Надым. Об этом агентству «Новый день» сообщили в справочной аэропорта.

Инстаграм одного из пассажиров лайнера, вылетающего из Салехарда

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.09.18

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