На Ямале автоугонщик и водитель изрезали друг друга ножом и топором и вместе приехали в больницу (ФОТО)

В Приуральском районе произошёл невероятный случай: юноша попытался зарубить топором водителя, чтобы не платить за проезд, однако в ответ получил несколько ударов ножом. Оба раненых доехали вместе до населённого пункта, после чего их госпитализировали. ЧП произошло 1 сентября 2018 года. Возбуждено уголовное дело.

Нападавшим стал юноша 16 лет из села Яр-Сале. Пострадавшим – житель Лабытнанги 1977 года рождения. Угонщик знал, что потерпевший занимается перевозками людей на «Трэколе» и попросил довезти его в деревню Лаборовая за деньги. Юноша сказал, что там у него живут родители в чуме. По дороге он решил угнать машину, чтобы не платить за проезд, нашёл в «Трэколе» топор и нож и стал наносить удары водителю. «Мужчине удалось отбиться от юноши. Но он вынужден был нанести несколько ударов ножом в ответ, так как побоялся, что пассажир его убьёт. Раненный водитель доехал до фактории и там попросил местных жителей забрать юношу в больницу», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Позднее потерпевший и подозреваемый были доставлены санавиацией в окружную больницу. Дело в отношении юноши возбуждено по статье «неправомерное завладение транспортным средством, совершённое с применением насилия, опасного для жизни».

У потерпевшего зафиксированы множественные рубленые раны головы, туловища и большая кровопотеря.

фото - СУ СК ЯНАО

Приуральский район, служба информации

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