Глава Ямала Артюхов распорядился о повышении зарплат госслужащих

Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об индексации зарплат госслужащих. С 1 октября 2019 года оклад чиновников вырастет на 4,3 процента. Об этом говорится в документе от 7 сентября 2018 года.

Индексация коснётся жалованья лиц, замещающих госдолжности и непосредственно госслужащих. А также работников органов госвласти.

Распорядиться об увеличении окладов чиновников следует и муниципальным главам. Такое решение мэрам нужно принять до 1 октября 2018 года, говорится в постановлении Дмитрия Артюхова.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.09.18

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