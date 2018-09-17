В Салехарде приватизируют рынок

В Салехарде приватизируют муниципальное предприятие «Дары Ямала» (сдаёт в аренду площади городского рынка и здание бытовых услуг, известное как «Стиль»). Об этом сообщается в документах администрации столицы Ямала. Сначала МП преобразуется в общество с ограниченной ответственностью. 100 процентов долей будет находиться в собственности города на первом этапе приватизации. Не исключено, что в дальнейшем их продадут частной компании.

Решение о приватизации было принято на заседании городской думы 14 сентября 2018 года. Стоимость активов предприятия оценили в 54,2 млн рублей.

В мэрии Салехарда, которая и внесла предприятие «Дары Ямала» в план приватизации, отказались комментировать акционирование и планы по продаже МП.

Как пояснил агентству «Новый День» депутат Михаил Бабийчук, сейчас МП «Дары Ямала» работает с небольшой прибылью. «Приватизация обусловлена всеобщим трендом. Государство считается неэффективным менеджером, все активы передают в частные руки. Я не знаю, возможно, после акционирования и приватизации предприятие будет развиваться – потенциал для этого есть. Можно ведь не только сдавать в аренду помещения, но ещё и наладить какой-то бизнес. Открыть, например, на рынке кафе. Здание находится в центре города, это хорошее место», – рассуждает депутат.

Зампредседателя городской думы Эдуард Панасюк отказался комментировать своё решение по вопросу голосования за приватизацию.

В декабре 2017 года МП «Дары Ямала» преобразовали – к нему присоединили МП «Стиль» (управляет зданием бытовых услуг). В открытом доступе найти отчётность МП «Дары Ямала» не удалось. Последняя закупка, проходящая через торги – ремонт фасадов МП. После ремонта на здании нарисовали огромное граффити.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.09.18

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