В Салехарде нашли необоснованно дорогие продукты

В Салехарде нашли магазины, которые незаконно повышали цены на продукты. Проверку провела прокуратура. В регионе установлены предельные торговые надбавки, предприниматели их завысили. Речь идёт о трёх магазинах: «Юбилейный», «Чародей» и «Авангард».

«В ходе проверки предельных торговых надбавок на отдельные виды социально значимых товаров – мясо, масло, молоко – выявлены факты завышения их размера к цене закупа в два раза», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Владельцы привлечены к ответственности за нарушение порядка ценообразования. Суммарный штраф – 150 тыс. рублей. После проверки прокуратуры магазинам пришлось снизить цены.

Настоящий продовольственный кризис случился в Салехарде в 2015 году. В магазинах резко выросли цены на продукты. Власти вмешались в ценообразование и установили предельные надбавки. После этого с полок магазинов исчезли самые необходимые товары. Таким образом предприниматели продемонстрировали свой протест. Управление ФАС возбуждало дело из-за сговора магазинов. после этого размер надбавок был скорректирован.

Салехард, служба информации

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