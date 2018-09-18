В Тарко-Салинской больнице нашли антисанитарию

Санитарные врачи нашли многочисленные нарушения в Тарко-Салинской центральной районной больнице: проблемы были в разных отделениях, в детской поликлинике. А также – в Ханымейской участковой больнице, Уренгойской центральной районной больнице, Пурпейской врачебной амбулатории. Юридическое и должностные лица оштрафованы на 23,5 тыс. рублей.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора Ямала, в больнице нарушаются правила влажной обработки, дезинфекции и расстановки мебели. В родильном отделении и в рентгенкабинете не функционирует приточно-вытяжная вентиляция. Напомним, в 2013 году в надымской больнице скончались четверо младенцев – санврачи тогда также выявили неисправность вентиляции в перинатальном отделении.

«Нарушаются правила дезинфекции и стерилизации мединструментария, правила хранения препаратов и вакцинации, обработки эндоскопического оборудования», – рассказали о нарушениях в Тарко-Салинской больнице в Роспотребнадзоре Ямала. Там добавили, что помещения больницы пора ремонтировать.

Как пояснили в самой Тарко-Салинской ЦРБ в ответ на запрос агентства «Новый День», большинство нарушений уже исправлены, часть из них устранили в ходе проверки. «Работа выполняется чётко по пунктам и согласно срокам, указанным в предписании», – говорится в ответе больницы.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 18.09.18

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