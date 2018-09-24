В Лабытнанги машина залетела под асфальтовые катки, погиб человек

В Лабытнанги в минувшие выходные произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ во время ремонта дороги врезался в дорожную технику. Травмы оказались смертельными для пассажира.

ЧП произошло в воскресенье, 23 сентября, около 6 часов. «На перекрёстке ул. Первомайская – ул. Комсомольская водитель ВАЗ допустил наезд на временные дорожные знаки, после чего совершил наезд на дорожную технику. В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир от полученных травм скончался в медицинском учреждении», – рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД Ямала.

В пресс-службе управления МВД Ямала сообщили, что пока информации о ДТП не дают. В связи с этим пока неясно, будет ли возбуждено уголовное дело по факту аварии. Неясно также, был ли водитель в момент столкновения трезв.

В Сети идёт сбор средств на похороны погибшего Эдгара Криста. Подписчики сообщества «Лабытнанги Инфо» также не исключат, что водитель был нетрезв.

фото Лабытнанги Info

Лабытнанги, Новый День, служба информации

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