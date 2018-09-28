На Ямале отец, у которого изымали ребёнка, напал на специалиста опеки

В Лабытнанги отец ребёнка, у которого отбирали сына, избил представителя органов опеки и попечительства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что он уже публично оскорблял сотрудника службы, которая следит за воспитанием детей. Мама мальчика, которого забрали из семьи, находится, по неофициальным данным агентства «Новый День», на длительном лечении в больнице. Она следить за ребёнком не может.

Следователи описывают обстоятельства преступления. «Семья стояла на учёте, её регулярно посещали специалисты отдела опеки и попечительства управления образования мэрии Лабытнанги. Весной 2018 года подозреваемый публично оскорбил сотрудника ведомства. В сентябре они снова встретились – органы опеки пришли изымать ребёнка из семьи. Отец ребёнка, будучи пьяным, несколько раз ударил кулаком представителя отдела опеки и попечительства. Остановить дебошира удалось только полицейским», – рассказали в пресс-службе СУ СК Ямала.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».

По данным агентства, ребёнку восемь лет. Опекунство над ним оформит ближайшая родственница.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 28.09.18

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