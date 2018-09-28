На Ямале младенческая смертность выше, чем на Урале и в России

На Ямале младенческая смертность превышает средние показатели по РФ и УрФО. Более того, показатель за январь-июль 2018 года на 37 процентов превысил цифры за 2017 год. Такие данные приводятся в документах правительства Ямала, сообщает агентство «Новый День». В правительстве Ямала в ответ на запрос агентства пояснили, что по каждому случаю проводятся расследования с участием замгубернатора Татьяны Бучковой. Там добавили, что цифра по итогам 8 месяцев чуть лучше.

«Более 35 процентов младенческой смертности – это случаи, произошедшие на дому (в том числе в тундре). Из них четыре случая произошли вследствие несчастных случаев, четыре – вследствие острых инфекционных заболеваний без обращения в больницу, один случай общего переохлаждения, в трёх случаях причины не установлены», – рассказали в пресс-службе правительство округа.

В больницах умерли 22 малыша. В семи случаях причиной стала инфекция, ещё восемь малышей страдали пороками развития. Пять детей родились недоношенными. Также был случай синдрома внезапной смерти.

Чиновники рассказали, что разъясняют молодым мамам и роженицам, какие есть опасности для малышей. «Проводится пренатальная диагностика для выявления врожденных пороков развития и планирование. Нередки случаи отказов женщин от проведения такой диагностики, в связи с чем остаётся высоким число новорожденных детей, умерших по причине наличия пороков развития. По данному вопросу ведется разъяснительная работа», – сообщают в правительстве.

Салехард, служба информации

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