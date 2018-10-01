Власти Салехарда недовольны поведением горожан

Власти Салехарда обнаружили мусор на благоустроенных площадках во время объезда территории. Чиновники взывают к совести горожан и корят их за бескультурье. Итоги рейда по площадкам и зонам отдыха опубликованы на сайте мэрии 29 сентября.

На детской площадке по улице Ямальской чиновники нашли бумагу, окурки, бутылки, а в урнах пакеты с бытовыми отходами. Аналогичная картина в скейт – парке и на площадке у скульптурной композиции «Мамонт», сообщают в мэрии. «Много мелкого мусора, несмотря на то, что везде стоят урны, всё равно кидают. Убедительная просьба ко всем отдыхающим складывать мусор в урны, уважать труд других, убирать за собой. Ведь вы не сорите у себя дома, не портите мебель», – цитируют заместителя гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексея Ногу в пресс-службе мэрии.

Там также обещали наказать владельцев гаражей, которые не хотят заключать договор на вывоз мусора и устраивают свалки. «Согласно земельного законодательства, владельцы земельных участков обязаны содержать не только свой участок, но и прилегающую территорию. Правилами благоустройства за не вывоз мусора предусмотрены штрафы от 1 до 2,5 тыс. рублей первичный, при повторном нарушении штрафы удваиваются. Будет проведена работа с каждым арендатором, и привлечены к административной ответственности», – рассказывает ведущий специалист департамента строительства архитектуры и земельных отношений Евгений Науменко.

Салехард, служба информации

фото - пресс-служба администрации Салехарда

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