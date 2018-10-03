Депутаты Салехарда отказались присваивать почётное звание журналисту и хантыйской художнице

В Салехарде городская дума отказалась присваивать почётные звания хантыйской художнице и журналисту. Комиссия по наградам приняла решение не включать их в список почётных граждан. Речь идёт о Юрии Морозове, корреспонденте газеты «Полярный круг»» и Надежде Талигиной, члене культурной автономии хантов «Пулнгават». О том, что им не будет присвоено звание «почётный гражданин Салехарда», говорится в решении городской думы от 4 сентября 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

В документе не указано подробно, почему граждане не удостоены награды. Там лишь говорится, что таково было решение комиссии по наградам при председателе гордумы. Получить разъяснения в аппарате городской думы не удалось. Также не получилось дозвониться до председателя комиссии по социальной и информационной политике Ларисы Цупиковой.

Согласно информации на сайте городской думы, в число почётных граждан столицы Ямала входят люди разных профессий – медики, учителя, работники музеев и ветераны. Из известных политиков в списке – бывший губернатор Ямала Юрий Неёлов и бывший глава города Александр Спирин.

Салехард, служба информации

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