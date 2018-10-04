На Ямале будут судить женщину, которая хулиганила в ночном баре (ВИДЕО)

В Ноябрьске будут судить женщину-дебоширку, которая обзывала посетителей бара матерными ругательствами и попыталась избить полицейского. Известно, что женщине 29 лет. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Дело расследовало следственное управление СК Ямала.

Поводом для расследования стал инцидент в ночном баре «Пирамида» Ноябрьска. Ночью 14 июля 2018 года нетрезвая посетительница приставала к отдыхающим и выражалась грубой нецензурной бранью. Чтобы угомонить хулиганку, сотрудники кафе вызвали полицию.

Когда правоохранители приехали, посетительница выходила из кафе. Завидев полицию, она снова начала ругаться и грозилась разбить бар, подняв камень. «Полицейскому, попытавшемуся остановить её, женщина нанесла удар ногой. После этого она поставила сумочку на землю и нанесла правоохранителю удары. Сотрудник полиции был вынужден надеть на обвиняемую наручники», – рассказывают обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Ямала.

Свою вину женщина уже признала. Ей остаётся только дождаться приговора суда.

Ноябрьск, служба информации

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