Ямальские полицейские сядут в тюрьму за выбивание показаний из задержанного

В Новом Уренгое к реальному сроку приговорили двух полицейских, которые избивали задержанного, чтобы он дал им показания. Это два оперуполномоченных уголовного розыска. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ).

Преступление было совершено в ноябре 2015 года. Оба полицейских были в служебном кабинете и вели опрос. «Они требовали от доставленного в отдел полиции гражданина сообщить сведения о причастности его знакомого к совершению хищения. Поочерёдно нанесли множественные удары руками и ногами по голове и различным частям тела», – рассказывают в следственном управлении СК Ямала, которое занималось расследованием дела.

Мужчина обещал правоохранителям всё показать. Они выехали на служебном автомобиле. Во время одной из остановок ему удалось скрыться. Позднее пострадавший обратился с заявлением об избиении.

Полицейские свою вину не признавали.

Однако, как сообщает прокуратура Ямала, суд приговорил их к двум годам в колонии общего режима. Им также запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Новоуренгойский отдел полиции постоянно появляется в криминальных сводках. В начале 2018 года осудили других сотрудников уголовного розыска: начальника Кирилла Богачева и его подчиненного Станислава Мышакина. Они крышевали подпольное казино представителя диаспоры, владельца кондитерской Эльшама Алиева.

В 2014 году в газовой столице осудили одного из двух полицейских, которые были задержаны при получении взятки от владелицы нелегального казино. Второй фигурант этого дела умер от ожогов – он пытался сжечь своё уголовное дело в следственном отделе.

Осенью 2017 года стало известно о задержании по подозрению во взятке заместителя начальника отдела МВД города Александра Ефимова.

И это лишь малая часть примеров.

Новый Уренгой, служба информации

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