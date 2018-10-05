В Надыме в одной из школ введён карантин

В Надыме объявлен карантин в здании школы номер три из-за пневмонии. Школьники учатся дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«На основании постановления главного санитарного врача по Надымскому району от 1 октября 2018 года со 2 по 11 октября 2018 года прекращен образовательный процесс в здании школы. Освоение образовательных программ осуществляется в неколлективных альтернативных формах, в том числе через АИС «Сетевой город. Образование», – говорится в сообщении.

Надым, служба информации

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