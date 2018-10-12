На Ямале разрешения на добычу медведей, лосей и оленей будут выдавать «методом тыка»

На Ямале предлагают по-новому распределять разрешения на добычу бурого медведя, лося, северного оленя. В данный момент разрешения охотники получают в соответствии с очерёдностью. Если будут приняты поправки, то разрешения будут выдавать после жеребьёвки. В заксобрание округа внесён соответствующий законопроект, сообщает агентство «Новый День».

«Проектом закона вносится изменение в принцип распределения разрешений на добычу бурого медведя, лося и дикого северного оленя. В случае, когда количество поданных заявлений превысит установленную квоту добычи охотничьих ресурсов, распределение разрешений осуществлять посредством процедуры случайной выборки. Такой принцип распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов применяется во многих субъектах РФ», – говорится в пояснительной записке.

Как поясняет инициатор закона, это позволит соблюсти равные условия для всех: для жителей отдалённых территорий и городов, которые имеют неодинаковые транспортные возможности.

Следующее заседание заксобрание Ямала, на котором рассмотрят законопроект, пройдёт 25 октября 2018 года.

Салехард, служба информации

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